В результате обстрела Авдеевки из "градов" погибли три человека

Об этом в telegram сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"В очередной раз россияне показали свою настоящую звериную сущность, жестоко атаковав мирное население Авдеевки. Сегодня утром и днем нелюди из "градов" и ствольной артиллерии нанесли несколько массированных ударов по Авдеевке - досталось всем частям города", - написал Барабаш.

Также, по его словам, известно о трех погибших гражданских лицах, двое из которых люди 1980 и 1985 годов рождения. Еще трое раненых получили медицинскую помощь.

Барабаш добавил, что обстрелы города продолжаются. Информация о всех жертвах и разрушениях в Авдеевке уточняется.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд десятиэтажного дома и ранены по меньшей мере десять человек.