В результате обстрела Авдеевки из "градов" погибли три человека
В результате обстрела россиянами из "градов" и ствольной артиллерии Авдеевки в Донецкой области погибли три человека
Об этом в telegram сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.
"В очередной раз россияне показали свою настоящую звериную сущность, жестоко атаковав мирное население Авдеевки. Сегодня утром и днем нелюди из "градов" и ствольной артиллерии нанесли несколько массированных ударов по Авдеевке - досталось всем частям города", - написал Барабаш.
Также, по его словам, известно о трех погибших гражданских лицах, двое из которых люди 1980 и 1985 годов рождения. Еще трое раненых получили медицинскую помощь.
Барабаш добавил, что обстрелы города продолжаются. Информация о всех жертвах и разрушениях в Авдеевке уточняется.
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