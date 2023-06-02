В результате обстрела 2 июня выключались несколько ЛЭП в Киеве и области. Ситуация в энергосистеме
В результате обстрела в ночь на 2 июня выключались несколько линий электропередачи в Киеве и области. В Донецкой области под удар попал объект генерации электроэнергии
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
"Ночью враг нанес очередной массированный ракетно-дронный удар. В частности, вражеской целью стали Киев и Киевская область. В результате обстрела есть повреждения и технологические нарушения. Были зафиксированы отключения нескольких линий электропередачи", - говорится в сообщении.
"На Донетчине в результате обстрелов было обесточено 8 населенных пунктов. Под удар попал и объект генерации электроэнергии - повреждена теплосеть. Также без питания осталась шахта", - добавили в ведомстве.
Там отметили, что в Харьковской области из-за обстрелов без света остались более 13 тысяч потребителей.
"Из-за предыдущих обстрелов также остается без света часть потребителей в Сумской, Запорожской, Херсонской, Черниговской областях. Ремонтные бригады работают там, где это позволяет ситуация с безопасностью", - рассказали в Минэнерго.
По данным Укрэнерго , сейчас осуществляется одновременно экспорт и импорт электроэнергии.
"В частности, преимущественно в утренние и дневные часы осуществляется экспорт электроэнергии в Польшу. Импорт продолжается в дневные и вечерние часы из Словакии и Молдовы", - отметили в компании.
- В Киеве в ночь на 2 июня ПВО сбила более 30 воздушных целей.
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