В результате обрушения сцены на испанском музыкальном фестивале один человек погиб, еще 17 травмированы
В субботу, 13 августа, один человек погиб, еще 17 травмировались после того, как на музыкальном фестивале вблизи Валенсии обрушилась сцена
Об этом пишет CNN.
Инцидент произошел на Medusa Festival в городе Кульера вблизи Валенсии в 04:18 по местному времени из-за порыва ветра. Погибшему мужчине было 22 года. На фестивале было около 50 тысяч человек, эвакуация заняла 40 минут.
Гражданская гвардия и военизированная полицейская часть Испании, отвечающая за расследование, заявили, что повреждений было больше, чем просто частичное обрушение сцены.
"Из-за сильного порыва ветра главный вход и главная сцена фестиваля в Кульери упали на землю", - сообщил CNN представитель в Валенсии.
Утром 13 августа дирекция фестиваля объявила о приостановке фестиваля.
"В связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются утром 13 августа 2022 года, а также в целях обеспечения безопасности посетителей концерта, работников и артистов, собравшихся на фестивале Medusa, организация фестиваля временно приостанавливает свою деятельность", - сообщили организаторы фестиваля .
На видео, опубликованных в социальных сетях, заметен сильный ветер.
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