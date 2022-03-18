В результате ночных обстрелов в Северодонецке и Рубежном разрушены более 20 домов, два человека погибли
В ночь на 18 марта в результате российских обстрелов в Северодонецке и Рубежном в Луганской области было уничтожено более 20 домов, два человека погибли, четыре - ранены
Об этом сообщил глава луганской ОГА Сергей Гайдай.
По его словам, российские войска в течение вечера и ночи с 17 на 18 марта обстреливали Северодонецк и Рубежное, используя артиллерию и системы залпового огня.
"К сожалению, мы уже имеем двух погибших и четырех раненых. В некоторых домах вблизи обстрелов отсутствуют газ и вода - будем стараться починить как можно скорее. Однако человеческие жизни уже не вернешь", - отметил Гайдай.
Он добавил, что сложной остается ситуация в Рубежном.
"Рубежное отбивается от врага из последних сил. За ночь произошло возгорание десяти домов и магазина. Есть двое раненых. В 5 утра россияне вновь открыли огонь по Северодонецку, Кременной, Привиллю. Число жертв и разрушений уточняется. Уничтожено более 20 домов и инфраструктуры, в некоторых из них отсутствуют газ и вода", - написал Гайдай.
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