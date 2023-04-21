В результате ночной атаки РФ в Винницкой области поврежден объект инфраструктуры, враг ищет новую тактику, - Гуменюк

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

"К сожалению, в нашем регионе есть попадание в объект инфраструктуры, в Винницкой области. Но все же большинство "шахедов" было сбито", - сказала она.

Гуменюк добавила, что россияне выискивают новую тактику для атак по Украине. По ее словам, они не только пытались попасть в объекты критической и стратегической инфраструктуры, но и выискивали силы и средства противовоздушной обороны. Для этого они используют более дешевое средство - дроны, поскольку они экономят ракеты. В то же время количество дронов меньше, чем было во время предыдущих атак.

Также, по словам Гуменюк, захватчики пытаются использовать для атак разные направления. Так, раньше они атаковали с направления Азовского моря, сейчас же атакуют из разных регионов: с Северного направления, Северо-Западного, Северо-Восточного.

"Очевидно, они подбирают тактику, которая будет для них более эффективной. Но все же 10-12-14-15 дронов за одну атаку они все равно используют таким более или менее волнообразным способом", - подчеркнула Гуменюк.

Она объяснила, что первая волна дронов обнаруживает, где стоит и где начнет работать ПВО. Вторая волна пытается поразить ее, а третья атакует непосредственно объекты инфраструктуры, которые и являются основными целями.

"Мы действительно наблюдаем, что они подстраиваются, пытаются разозлить усилия ПВО в том числе, потому что меняют направления во время атаки", - сказала Гуменюк.