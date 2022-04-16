В результате ночного ракетного удара РФ по Полтавщине погиб один человек

Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в telegram.

По его словам, окупанты нанесли удар по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой.

"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разбитую жизнь!" Держим строй, потому что все будет Украина", - написал Лунин.

15 апреля поздно вечером сообщалось, что в Полтаве раздались взрывы .

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