В результате ночного ракетного удара РФ по Полтавщине погиб один человек
В ночь на 16 апреля жертвой российского ракетного удара в Полтавской области стал один человек
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин в telegram.
По его словам, окупанты нанесли удар по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой.
"К сожалению, это утро недоброе… Вчера поздно вечером "прилет" по хозяйственной инфраструктуре в одном из сел под Полтавой. Разрушены здания. А самое страшное – один человек погиб, еще один ранен, но без госпитализации. Российский оккупант ответит за каждую разбитую жизнь!" Держим строй, потому что все будет Украина", - написал Лунин.
- 15 апреля поздно вечером сообщалось, что в Полтаве раздались взрывы .
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