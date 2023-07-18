В результате непогоды обесточено более 100 населенных пунктов в 4 областях Украины
Из-за непогоды была обесточена часть потребителей во Львовской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской и Волынской областях. Жителям последней уже возобновили питание
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В настоящее время обесточенными остаются 110 населенных пунктов в четырех западных областях.
В то же время из-за обстрелов без света остается часть потребителей в прифронтовых и приграничных регионах, в частности, в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.
Дефицита мощности в энергосистеме нет. Продолжается плановый ремонт оборудования.
- 17 июля в Минэнерго сообщили о выведении из ремонта блока одной из АЭС. Украина получила 1000 МВт дополнительной мощности.
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