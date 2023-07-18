Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В настоящее время обесточенными остаются 110 населенных пунктов в четырех западных областях.

В то же время из-за обстрелов без света остается часть потребителей в прифронтовых и приграничных регионах, в частности, в Запорожской, Сумской, Херсонской, Харьковской и Черниговской областях.

Дефицита мощности в энергосистеме нет. Продолжается плановый ремонт оборудования.