В результате наводнения в Южной Африке погибли более 70 человек
В ЮАР из-за наводнения, вызванного тропическим штормом Ана, погибли более 70 человек
Об этом пишет BBC .
В некоторых районах страны сильные дожди и грозы продолжались даже после вызванного наводнением шторма.
На Мадагаскаре погибли не менее 48 человек, а 130 тыс. жителей должны были эвакуироваться.
В Малави известно о минимум 11 смертях в результате наводнения. Некоторые районы объявили зонами бедствия, также в стране отсутствует электроснабжение.
В Мозамбике – 18 погибших. Однако по словам чиновников, настоящее количество летальных исходов до сих пор не известно: всего от наводнения пострадало 20 тыс. человек. Также разрушены 10 тыс. домов, десятки школ и больниц, оборваны линии электропередач.
Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио обратился за международной поддержкой. ЮНИСЕФ сообщил, что направит сотрудников в ЮАР, чтобы помочь 45 тыс. человек, которым нужна гуманитарная помощь.
Для помощи раненым и эвакуированным создали около 44 лагерей экстренной помощи.
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