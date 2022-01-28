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В результате наводнения в Южной Африке погибли более 70 человек

28 января, 2022 пятница
09:13
Мир

В ЮАР из-за наводнения, вызванного тропическим штормом Ана, погибли более 70 человек

Об этом пишет BBC .

В некоторых районах страны сильные дожди и грозы продолжались даже после вызванного наводнением шторма.

На Мадагаскаре погибли не менее 48 человек, а 130 тыс. жителей должны были эвакуироваться.

В Малави известно о минимум 11 смертях в результате наводнения. Некоторые районы объявили зонами бедствия, также в стране отсутствует электроснабжение.

В Мозамбике – 18 погибших. Однако по словам чиновников, настоящее количество летальных исходов до сих пор не известно: всего от наводнения пострадало 20 тыс. человек. Также разрушены 10 тыс. домов, десятки школ и больниц, оборваны линии электропередач.

Премьер-министр Мозамбика Карлос Агостиньо ду Росарио обратился за международной поддержкой. ЮНИСЕФ сообщил, что направит сотрудников в ЮАР, чтобы помочь 45 тыс. человек, которым нужна гуманитарная помощь.

Для помощи раненым и эвакуированным создали около 44 лагерей экстренной помощи.

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