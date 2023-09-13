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В результате наводнения в Китае с крокодиловой фермы сбежали 70 хищников

13 сентября, 2023 среда
14:50
Мир

В результате наводнения в китайской провинции Гуандун произошло переполнение озера на коммерческой крокодиловой ферме, в результате чего 70 животным удалось скрыться

Об этом пишет The Guardian .

Местные власти однажды предупредили местных жителей оставаться дома после того, как в этом районе заметили крокодилов.

Представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям сообщил журналистам, что чиновники "работают над тем, чтобы справиться" с беглыми рептилиями.

Сколько животных все еще находится на свободе, пока неизвестно. Некоторых из них удалось поймать, некоторые были застрелены или поражены током.

"Крокодилы все еще в воде, и несколько государственных ведомств работают над их отловом", - сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.

Крокодилов в Китае разводят для кожи и мяса, отмечают СМИ.

Новости
Китай
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