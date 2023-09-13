В результате наводнения в Китае с крокодиловой фермы сбежали 70 хищников

Об этом пишет The Guardian .

Местные власти однажды предупредили местных жителей оставаться дома после того, как в этом районе заметили крокодилов.

Представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям сообщил журналистам, что чиновники "работают над тем, чтобы справиться" с беглыми рептилиями.

Сколько животных все еще находится на свободе, пока неизвестно. Некоторых из них удалось поймать, некоторые были застрелены или поражены током.

"Крокодилы все еще в воде, и несколько государственных ведомств работают над их отловом", - сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.

Крокодилов в Китае разводят для кожи и мяса, отмечают СМИ.