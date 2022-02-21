В результате наводнения в Бразилии погибли 146 человек

Об этом пишет Синьхуа.



В Петрополисе, пострадавшем от непогоды, вызванной сильными дождями, спасательные работы продолжаются пятый день. Число пропавших без вести составляет 191 человека, еще 24 гражданина спасли.



В субботу, 19 февраля, приостановили поиски под землей выживших из-за усиления осадков и риска новых оползней.



Во время облета региона президент Бразилии Жаир Болснару назвал увиденное "сценой войны"



Несколько холмов обрушились из-за сильных дождей, снося транспорт и дома. Местные продолжают жукать пропавших родственников. Приблизительно 14 штатов направили спасателей для поиска выживших.

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