В результате наводнения в Бразилии погибли 146 человек
Число жертв наводнения в Бразилии составляет 146 погибших, еще почти 200 человек пропали без вести
Об этом пишет Синьхуа.
В Петрополисе, пострадавшем от непогоды, вызванной сильными дождями, спасательные работы продолжаются пятый день. Число пропавших без вести составляет 191 человека, еще 24 гражданина спасли.
В субботу, 19 февраля, приостановили поиски под землей выживших из-за усиления осадков и риска новых оползней.
Во время облета региона президент Бразилии Жаир Болснару назвал увиденное "сценой войны"
Несколько холмов обрушились из-за сильных дождей, снося транспорт и дома. Местные продолжают жукать пропавших родственников. Приблизительно 14 штатов направили спасателей для поиска выживших.
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