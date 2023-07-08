Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что вооруженное нападение произошло в городе Задехан, столице провинции Систан-Белуджистан. Государственное телевидение сообщило, что во время рейда погибли "все четверо террористов" и двое полицейских.

Провинция Систан-Белуджистан, граничащая с Пакистаном и Афганистаном, – одна из самых бедных в Иране. Также местность считается основным маршрутом торговли наркотиками.