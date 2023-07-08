В результате нападения террористов-смертников на полицейский участок в Иране погибли 6 человек
На юго-востоке Ирана вооруженные террористы-смертники совершили нападение на участок полиции. В результате штурма погибли двое полицейских и четверо нападавших
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что вооруженное нападение произошло в городе Задехан, столице провинции Систан-Белуджистан. Государственное телевидение сообщило, что во время рейда погибли "все четверо террористов" и двое полицейских.
Провинция Систан-Белуджистан, граничащая с Пакистаном и Афганистаном, – одна из самых бедных в Иране. Также местность считается основным маршрутом торговли наркотиками.
- В конце 2022 года в Исламабаде в Пакистане террорист-смертник и его сообщник взорвали взрывчатку, когда полиция пыталась проверить их автомобиль. Такой инцидент произошел впервые за последние 8 лет.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.68
Покупка 36.68Продажа 37.42
-
EUR
Покупка 40.24Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное