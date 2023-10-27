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В результате нападения ХАМАС на Израиль произошел всплеск антисемитизма в ЕС, - фон дер Ляен

27 октября, 2023 пятница
07:45
Мир

Распространение языка ненависти и антисемитизма в странах Евросоюза требует немедленного реагирования для уменьшения влияния конфликта на Ближнем Востоке на ситуацию в ЕС

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Укринформ.

"Мы обсудили с лидерами реальные риски регионализации этого конфликта. Нам нужно интенсивно работать с партнерами в регионе, наиболее важно – с Египтом, который должен быть основой стабильности в этом регионе… Мы также обсудили тот факт, что этот кризис оказал влияние на внутреннюю безопасность в ЕС, повлекший за собой проблему быстрого распространения онлайн "языка ненависти" и террористической пропаганды. Есть возрастающий риск, что это может перерасти в насилие и в террористические действия", - заявила в ночь на пятницу по итогам первого дня работы Европейского Совета фон дер Ляен.

Она подчеркнула, что Директивой ЕС по цифровым услугам запрещается интернет-платформам распространять контент террористического толка, а законодательство ЕС может потребовать от платформ соответствующих мер, например, быстрого удаления такого контента из своих ресурсов. Опыт Европола демонстрирует, что после признания контента террористическим следует удаление противоправной информации из интернет-ресурсов менее чем через час. Но для быстрого разоблачения такого контента и всех участников платформы необходима упорная работа, отметила фон дер Ляен.

"Мы также провели обсуждение вокруг факта очень существенного роста антисемитских действий. Мы должны быть очень бдительными по поводу преступных "актов ненависти". Я снова воспользовалась случаем, чтобы призвать лидеров способствовать принятию предложений Еврокомиссии по включению случаев распространения "языка ненависти" и "действия ненависти"" в перечень преступлений ЕС", - сказала она.

  • Почти 800 сотрудников структур Евросоюза подписали письмо с осуждением позиции председателя Европейской Комиссии Урсули фон дер Ляен о войне между Израилем и ХАМАС - вроде бы она в своих публичных выступлениях не упоминает о поддержке Палестины.
ЕС
Израиль
Палестина
Еврокомиссия
Война в Израиле
Хамас
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