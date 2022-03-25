В результате нанесения удара по оккупированному порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов" - Генштаб
В Генштабе ВСУ заявили, что украинцы в результате нанесения удара по оккупированному порту Бердянск, уничтожили большой десантный корабль "Саратов", а не "Орск", как сообщалось ранее
Оперативную информацию Генштаб распространил в Facebook.
"В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск, уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника", - отметили в ВСУ.
Вероятно, что агрессор будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.
"Задачи оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города и установление контроля над левобережной частью Украины - не выполнены. Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе, относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между Ростовской областью и Кримом. Враг продолжает пополнение потерь, осуществляя меры подготовки и перемещения резервных подразделений вооруженных сил РФ", - сообщили в Генштабе.
На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.
На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.
На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова.
На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.
На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе Изюма, несет потери. Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию РФ в связи с потерями более 50 процентов личного состава.
На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасна, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.
В Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешел к обороне.
На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять меры по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению записей.
- Напомним, общественный активист Виктор Дудукалов сообщил о подрыве вражеского корабля в порту Беряднская.
- ВСУ сообщили об уничтожении в порту Бердянска большого десантного корабля россиян "Орск".
- ГНСУ поблагодарила российского пропагандиста за сюжет о корабле кафиров в порту Бердянска.
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