В результате мощных обстрелов в Луганской области были разрушены 13 домов в Лисичанске, в Новодружеске, Северодонецке и Горном произошли пожары в гражданских зданиях
Оккупанты 27 апреля всю ночь обстреливали Лисичанск, там разрушены 13 домов
Об этом сообщил глава Луганской ОВ в Телеграмм.
"Мощные обстрелы Лисичанска - там уничтожено 13 домов. Город страдал от огня россиян на протяжении всех суток 27 апреля", - написал он.
Пожар, спровоцированный обстрелами, происходит сейчас почти по всему городу. Это большая площадь, практически 100 кв. км, что создает сложности для спасателей в тушении пожаров.
"Да, минувшей ночью произошло попадание в два дома – погасили. Гораздо сложнее ситуация была днем, когда пламя охватило сразу всем домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – указал Гайдай.
Кроме Лисичанска, из-за российских обстрелов три дома занялись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор. Он уже не подвергнется ремонту.
"Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи", – отметил Гайдай.
- Напомним, враг увеличивает темпы наступательной операции. Основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении, дополнительно перемещены подразделения воздушно-десантных войск и до 500 единиц техники.
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