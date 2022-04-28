В результате мощных обстрелов в Луганской области были разрушены 13 домов в Лисичанске, в Новодружеске, Северодонецке и Горном произошли пожары в гражданских зданиях

Об этом сообщил глава Луганской ОВ в Телеграмм.



"Мощные обстрелы Лисичанска - там уничтожено 13 домов. Город страдал от огня россиян на протяжении всех суток 27 апреля", - написал он.



Пожар, спровоцированный обстрелами, происходит сейчас почти по всему городу. Это большая площадь, практически 100 кв. км, что создает сложности для спасателей в тушении пожаров.



"Да, минувшей ночью произошло попадание в два дома – погасили. Гораздо сложнее ситуация была днем, когда пламя охватило сразу всем домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три", – указал Гайдай.



Кроме Лисичанска, из-за российских обстрелов три дома занялись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор. Он уже не подвергнется ремонту.



"Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи", – отметил Гайдай.

Напомним, враг увеличивает темпы наступательной операции. Основные его усилия сосредоточены на Изюмском направлении, дополнительно перемещены подразделения воздушно-десантных войск и до 500 единиц техники.