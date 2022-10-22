Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Украинская энергосистема очень устойчива, где работают профессиональные энергетики. Но сегодня был массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Кировоградщины, Сумщины, Волыни, Хмельницкой области, Одесчины, Ривненщины. В результате ракетных ударов со стороны РФ около полутора миллионов абонентов остались без электроэнергии", - отметил он.

По словам экс-министра, в Хмельницкой области остались без света где-то 650 тысяч, в Николаевской области - 200 тысяч, в Черкасской - 250 тысяч абонентов.

"Подчеркиваю, это был массированный удар по подстанциям, по линиям электропередачи. Это агония режима Путина, и это последнее, что они могут сделать", - подчеркнул Плачков.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил , что удары по критической инфраструктуре Украины – это попытки Кремля спровоцировать новые волны беженцев в Европу.

22 октября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил об угрозе новой волны беженцев в Европу в связи с постоянными обстрелами Россией объектов критической инфраструктуры. "Если в Украине больше не будет ни электричества, ни отопления, ни воды, это может вызвать новое миграционное цунами", - сказал он.

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