В результате массированных ракетных обстрелов РФ от 10 октября в Украине погибли 77 гражданских, - ООН
По подсчетам ООН, в результате российских ударов, которые начались 10 октября по объектам энергетики Украины, погибли уже 77 мирных жителей
Об этом сообщил Верховный комиссар ООН по правам человека Волькер Тюрк, передает BBC.
Он сообщил, что, по данным Наблюдательной миссии управления Верховного комиссара ООН по правам человека, под российскими ударами по объектам энергетики погибли 77 мирных граждан, а ранения получили 272 гражданских лица.
Тюрк напомнил, что в результате последнего налета, 23 ноября, были убиты девочка и новорожденный младенец.
"Из-за этих ударов в тяжелейшей ситуации, в ужасных условиях оказались миллионы людей. В целом все это поднимает серьезные вопросы в рамках международного гуманитарного права, требующего [доказательств] конкретного и непосредственного военного значения каждого атакуемого объекта", - заявил Тюрк.
- Напомним, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что обстрелы Россией критической инфраструктуры Украины – это "последствия отказа Киева от переговоров с РФ".
- Зеленский сказал в выступлении на ПА НАТО заявил, что обстрелы российской армией украинской энергетической инфраструктуры являются равнозначными применению оружия массового поражения.
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