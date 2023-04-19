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В результате массированных обстрелов Харьковщины ранены четыре человека, в Волчанске горело около 60 торговых павильонов

19 апреля, 2023 среда
10:12
Война с Россией

В течение 18 апреля россияне массово обстреляли Харьковщину, в результате чего 4 человека получили ранения, а в Волчанске начался масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов

Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

18 апреля враг обстрелял Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.

В результате авиаудара по Волчанску повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. Супруги 68 и 54 лет получили ранения, информация о количестве пострадавших уточняется.

В селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранение средней тяжести получила 18-летняя девушка.

Во время обстрела пгт Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина, она в тяжелом состоянии. В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Кроме того, в Балаклее Изюмского района женщина 60 лет в центре города наступила на противопехотную мину "Лепесток", ее госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. За прошедшие сутки пиротехники ДСНС обследовали почти 20 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.

  • В течение 17 апреля российская армия обстреливала четыре прифронтовых района Харьковской области, в результате чего повреждены жилые дома и объект инфраструктуры.
Харковщина
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