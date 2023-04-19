Об этом пишет глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

18 апреля враг обстрелял Харьковский, Чугуевский и Купянский районы.

В результате авиаудара по Волчанску повреждены 2 жилых дома, хозяйственные постройки и рынок. Произошел масштабный пожар, горело около 60 торговых павильонов. Супруги 68 и 54 лет получили ранения, информация о количестве пострадавших уточняется.

В селе Петропавловка Купянского района в результате вражеских обстрелов повреждено по меньшей мере 5 жилых домов, ранение средней тяжести получила 18-летняя девушка.

Во время обстрела пгт Двуречная Купянского района была ранена 77-летняя женщина, она в тяжелом состоянии. В селе Кутковка Купянского района в результате обстрелов произошел лесной пожар.

Кроме того, в Балаклее Изюмского района женщина 60 лет в центре города наступила на противопехотную мину "Лепесток", ее госпитализировали с осколочными ранениями в состоянии средней тяжести. За прошедшие сутки пиротехники ДСНС обследовали почти 20 га территории и обезвредили 100 взрывоопасных предметов.