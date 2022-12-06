В результате массированных атак РФ повреждено 35% ключевых объектов украинской энергосистемы
В Украине получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей, 70% из них были обстреляны по два и больше раза
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Вчера (5 декабря, - ред.) силы ПВО сбили более 60 российских ракет . Это невероятный результат, благодаря которому было спасено много жизней, а энергетическая система Украины осталась целостной и контролируемой диспетчерами Укрэнерго", - отметил глава правительства.
По его словам, энергетики обещают как можно быстрее починить систему, однако прогнозируемый дефицит электроэнергии составляет 19%.
"В общей сложности за последние месяцы от массированных атак россиян получили повреждения 35% ключевых объектов магистральных сетей. 70% из них были обстреляны по два и более раза. Например, вчера в одну из подстанций в Одесской области враг выпустил сразу 7 ракет. Поэтому в стране продолжают действовать отключения", – подчеркнул Шмыгаль.
- В Укрэнерго заявили, что на восстановление энергосистемы требуется еще несколько суток.
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