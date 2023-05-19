Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

Так, во Львовской области из-за падения обломков ударного дрона частично обесточен один населенный пункт.

"В Запорожской области в результате артобстрелов обесточено 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света. В Донецкой области из-за обстрела обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей", - рассказали в ведомстве.

Также из-за обстрелов зафиксировано обесточивание в Николаевской и Днепропетровской области.

В Харьковской области во время проведения ремонтных работ бригада энергетиков попала под обстрел, но пострадавших нет.