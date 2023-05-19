В результате массированной атаки РФ по Украине в ночь на 19 мая зафиксировано повреждение энергетической инфраструктуры
В результате обстрела Украины в ночь на 19 мая повреждение энергетической инфраструктуры, в частности на Львовщине. Там обесточен один населенный пункт
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
Так, во Львовской области из-за падения обломков ударного дрона частично обесточен один населенный пункт.
"В Запорожской области в результате артобстрелов обесточено 8 населенных пунктов, 4,7 тыс. потребителей остались без света. В Донецкой области из-за обстрела обесточены 7 населенных пунктов, без света остались 10,2 тыс. потребителей", - рассказали в ведомстве.
Также из-за обстрелов зафиксировано обесточивание в Николаевской и Днепропетровской области.
В Харьковской области во время проведения ремонтных работ бригада энергетиков попала под обстрел, но пострадавших нет.
- В ночь на 19 мая россияне атаковали Львовскую, Киевскую и Кривой Рог. ПВО уничтожило три ракеты и 16 ударных дронов.
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