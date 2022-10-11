В результате массированного обстрела Украины 10 октября уже 19 погибших и 105 раненых
По состоянию на утро 11 октября уже 19 погибших и 105 раненых из-за массированного российского обстрела Украины вчера, 10 октября
Об этом передает ГСЧС в телеграмме .
"Вчера в результате обстрела произошло попадание по объектам критической и гражданской инфраструктуры в 12 областях и г. Киеве, где возникло более 30 пожаров, которые силами ГСЧС ликвидированы", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, по состоянию на 07:00 11 октября погибли 19 человек, еще 105 были травмированы.
Остаются обесточенными 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Хмельницкой областях.
Для обеспечения электроснабжения привлечено 22 электростанции, в том числе 15 для здравоохранительных учреждений в Днепропетровской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях, а также 7 электростанций для объектов критической инфраструктуры.
По информации энергетиков, возобновлено электроснабжение до 3 тыс. 571 населенных пунктов в Полтавской, Сумской, Тернопольской, Львовской, Киевской и Хмельницкой областях.
К тушению пожаров и аварийно-спасательных работ привлекалось более 1 тыс. человек и около 120 единиц техники ГСЧС.
- 10 октября оккупанты ударили по Киеву , Львову , Днепру , Тернопольщине , Житомирщине , Хмельнитчине и другим регионам. По состоянию на 22:00 было известно о 14 погибших .
- В свою очередь главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал схему ракетных ударов РФ по территории Украины.
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