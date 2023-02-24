Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

"Минувшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области", - пишет глава области.

Вчера утром российские войска нанесли удар по административному зданию в поселке Двуречная Купянского района. Армия врага била вероятно из ЗРК С-300. В результате обстрелов мужчина и женщина получили ранения.

Во время спасательных работ рашисты вторично обстреляли Двуречную.

"Враг бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере 4 автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работы по разбору завалов были приостановлены", - рассказал Синегубов.

В течение дня 23 февраля враг массированно обстреливал Купянск и окрестные деревни. В Купянске ранения получили две женщины и 43-летний мужчина. В районе ранения в течение получили четверо мужчин 49, 68, 72 и 73 лет. Их госпитализировали.

Также в городе Купянск разрушены четыре жилых дома, в районе повреждены дома и хозяйственные постройки, произошло возгорание.