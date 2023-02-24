В результате массированного обстрела РФ пограничники Харьковщины за прошедшие сутки пострадали по меньшей мере 8 человек
За сутки 23 февраля рашисты били по приграничным населенным пунктам Харьковской области. В результате пострадали по меньшей мере восемь мирных жителей
Об этом информирует глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .
"Минувшие сутки враг массированно обстреливал пограничные населенные пункты в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах области", - пишет глава области.
Вчера утром российские войска нанесли удар по административному зданию в поселке Двуречная Купянского района. Армия врага била вероятно из ЗРК С-300. В результате обстрелов мужчина и женщина получили ранения.
Во время спасательных работ рашисты вторично обстреляли Двуречную.
"Враг бил прицельно по спасателям. Были повреждены по меньшей мере 4 автомобиля ГСЧС. Из-за риска для жизни спасателей работы по разбору завалов были приостановлены", - рассказал Синегубов.
В течение дня 23 февраля враг массированно обстреливал Купянск и окрестные деревни. В Купянске ранения получили две женщины и 43-летний мужчина. В районе ранения в течение получили четверо мужчин 49, 68, 72 и 73 лет. Их госпитализировали.
Также в городе Купянск разрушены четыре жилых дома, в районе повреждены дома и хозяйственные постройки, произошло возгорание.
- За сутки 22 февраля российские войска били по не менее 18 населенным пунктам Харьковской области.
- Утром 23 февраля российские оккупанты обстреляли Купянск Харьковской области, в результате чего две женщины получили ранения.
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