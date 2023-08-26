В результате масштабных наводнений Словения понесла убытки около €5 млрд
Наводнения, поразившие значительную часть северной и центральной Словении в начале августа, нанесли около 5 млрд евро ущерба, что эквивалентно одной трети национального бюджета страны, или 8% ВВП
Об этом сообщает Euractiv.
В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении, объединяющий различные виды финансирования, от бюджетных ассигнований до фондов ЕС и специальных взносов, взимаемых с бизнеса и домохозяйств.
Основной причиной такого решения является соблюдение правил Европейского союза по заимствованиям, а именно влияние таких средств на дефицит бюджета.
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.
- Напомним, в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы. 6 августа сообщено , что количество жертв возросло до четырех – среди них двое иностранцев.
- 11 августа в помощь стране отправились украинские спасатели. В миссии приняли участие 51 боец ГСЧС и 19 единиц техники. Ее лично встретил премьер Словении. Сообщалось, что во время восстановительных работ после наводнения украинские спасатели изменили направление русла на одном из участков реки Савинья.
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