Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В результате масштабных наводнений Словения понесла убытки около €5 млрд

В результате масштабных наводнений Словения понесла убытки около €5 млрд

26 августа, 2023 суббота
03:47
Мир

Наводнения, поразившие значительную часть северной и центральной Словении в начале августа, нанесли около 5 млрд евро ущерба, что эквивалентно одной трети национального бюджета страны, или 8% ВВП

Об этом сообщает Euractiv.

В течение следующих двух месяцев правительство создаст специальный фонд реконструкции Словении, объединяющий различные виды финансирования, от бюджетных ассигнований до фондов ЕС и специальных взносов, взимаемых с бизнеса и домохозяйств.

Основной причиной такого решения является соблюдение правил Европейского союза по заимствованиям, а именно влияние таких средств на дефицит бюджета.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что ЕС выделит 400 млн евро из своего фонда реагирования на стихийные бедствия, чтобы помочь Словении преодолеть последствия масштабного наводнения.

  • Напомним, в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы. 6 августа сообщено , что количество жертв возросло до четырех – среди них двое иностранцев.
  • 11 августа в помощь стране отправились украинские спасатели. В миссии приняли участие 51 боец ГСЧС и 19 единиц техники. Ее лично встретил премьер Словении. Сообщалось, что во время восстановительных работ после наводнения украинские спасатели изменили направление русла на одном из участков реки Савинья.
Экономика
Словения
Читайте также:
24 августа, 2023 четверг
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
Батьківщина-мати
24 августа, 2023 четверг
"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
25 августа, 2023 пятница
В Украине изменили порядок содержания военнопленных
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.81
    Покупка 37.81
    Продажа 38.68
  • EUR
    Покупка 41.03
    Продажа 42.18
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, суббота
26 августа
04:12
Москву атаковал беспилотник: были слышны взрывы и закрыты все аэропорты
02:51
Волонтеры из Николаева побили рекорд львовян, создав крупнейшую в Украине маскировочную сетку
02:23
На севере США пронесся торнадо: погибли по меньшей мере пять человек
01:55
Алексей Данилов
Пусковую установку С-400 в Крыму ликвидировала новая украинская ракета, - Данилов
01:27
В польском Жешуве, на границе с Украиной, вспышка опасной болезни: умерли уже 7 человек
01:00
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 5-го тура
00:30
Над Украиной "шахеды": текстовый онлайн событий
00:29
Анчелотти вычеркнул Лунина из основного состава "Реала"
00:09
"Челси" без травмированного Мудрика одержал первую победу в сезоне
2023, пятница
25 августа
23:42
Эксклюзив
Рефат Чубаров
Те, кто приехал жить на украденную землю, должны быть выдворены: Чубаров о россиянах и коллаборантах в Крыму
23:37
Канада
Украина начала переговоры с Канадой о соглашении по гарантиям безопасности
23:33
Роналду впервые в новом сезоне сделал хет-трик за "Аль-Наср"
23:06
россия дипломат
Россия начала применять новые методы антиукраинской пропаганды в США и Европе, - NYT
22:43
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 25 августа
22:34
Резников пообещал уйти в отставку, если подтвердятся обвинения в закупке летних курток для ВСУ вместо зимних
22:07
Бех-Романчук принесла Украине серебро ЧМ-2023 по легкой атлетике
21:49
Эксклюзив
"Точно просьба РФ, это не выдерживает никакой критики": дипломат Чалый о позиции Индии в отношении Украины на G20
21:39
Украина получила первую медаль ЧМ по гребле на байдарках и каноэ
21:39
В МОН рассказали, сколько детей вернутся к очной учебе
21:16
В России заявили, что изъяли бортовые самописцы из самолета, на котором разбился Пригожин
21:14
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На юге у РФ практически нет резервов. Часть западного Крыма без защиты: военные итоги недели
21:13
В Украине изменили порядок содержания военнопленных
21:00
Армия РФ обстреляла Никополь на Днепропетровщине: погиб мужчина
20:54
Украина вернула 11 детей из РФ и временно оккупированных территорий
20:45
Зеленский анонсировал законодательные решения, усиливающие безопасность государства
20:28
Обновлено
ЧВК Вагнера
В Финляндии оставили под стражей российского оккупанта из банды "Русич" Петровского, Украина готовит материалы для экстрадиции
20:25
Владимир Сальдо
Дом, отель и автомобили: активы коллаборанта Сальдо передали Украине
20:14
Смерть Пригожина ослабила Путина, - Резников
20:02
В Украину доставили тысячи 122-мм выстрелов для гаубиц Д-30 и САУ "Гвоздика", - Украинская Бронетехника
20:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Действительно ли Пригожин мертв и зачем это Путину?
20:00
Обзор
Победные новости 548-го дня войны: удар ВСУ по береговой охране РФ в Крыму, Финляндия передаст Украине тяжелое вооружение
19:59
Россия запустила на ютубе фейковую рекламу о высоких потерях ВСУ
19:37
Сырский посетил позиции ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях
19:11
Средиземноморская диета и образ жизни уменьшают риск смерти от рака, - исследование
19:09
Обзор
Самый дорогой или самая кассовая: что посмотреть на выходных
19:07
Тренер "Челси" призвал Мудрика активизироваться
19:01
Россияне пытались безуспешно наступать на Авдеевском, Бахмутском и Лиманском направлениях - Генштаб
18:29
Лукашенко заявил, что предупреждал Пригожина и Путина о подготовке покушения на главу ЧВК Вагнера
18:23
В Дании планируют запретить сожжение религиозных книг в публичных местах
18:17
Шведский публицист Нильсон распространяет на Западе антиукраинские тезисы российской пропаганды, - ЦПД
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV