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В результате ливней в индийском штате Химачал-Прадеш погибли 50 человек

15 августа, 2023 вторник
07:22
Мир

Главный министр штата Сухвиндер Сингх Сукху сообщил, что число погибших в пострадавшем от дождей северном холмистом штате Химачал-Прадеш возросло до 50 человек

Об этом сообщило издание Синьхуа.

Он отметил, что несколько человек все еще остаются заблокированными в пострадавших от дождя районах, и количество жертв может возрасти еще больше.

Также сообщается, что правительство штата распорядилось закрыть все школы, колледжи и другие учебные заведения по прогнозу погоды о непрерывных дождях в нескольких частях штата.

Метеорологический департамент Индии (IMD) сообщил, что умеренные и сильные дожди, вероятно, продолжатся в штате. По данным Центра по чрезвычайным ситуациям штата, в штате перекрыты 752 дороги.

  • В начале июля аномальные дожди прошли также и в Китае. В провинции Хунань из-за непогоды пострадали более 50 тысяч человек и почти 7 тысяч из них были перемещены в безопасные места.
  • 7 июля ученые зафиксировали в Киеве рекордное количество осадков в столице с 1978 года. Накануне, 6 июля, ученые выделили необычное явление. На правом берегу Киева перед заходом солнца и грозой в облаках на несколько минут появилась радуга.
  • 10 июля метеорологическое агентство Японии объявило самый высокий уровень тревоги из-за мощных ливней в юго-западных регионах страны. Из-за оползней и наводнений в префектуре Фукуока погибла женщина.
  • В тот же день в столице Индии Нью-Дели зафиксировали рекордный по количеству осадков день впервые за последние 40 лет. Ливни повлекли за собой наводнения и оползни, в результате чего погибли по меньшей мере 22 человека.
  • 12 июля сообщалось, что на севере Индии из-за сильных ливней, повлекших наводнения и оползни, погиб по меньшей мере 41 человек, еще более двух тысяч человек были эвакуированы.
Общество
Индия
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