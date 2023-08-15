В результате ливней в индийском штате Химачал-Прадеш погибли 50 человек

Об этом сообщило издание Синьхуа.

Он отметил, что несколько человек все еще остаются заблокированными в пострадавших от дождя районах, и количество жертв может возрасти еще больше.

Также сообщается, что правительство штата распорядилось закрыть все школы, колледжи и другие учебные заведения по прогнозу погоды о непрерывных дождях в нескольких частях штата.

Метеорологический департамент Индии (IMD) сообщил, что умеренные и сильные дожди, вероятно, продолжатся в штате. По данным Центра по чрезвычайным ситуациям штата, в штате перекрыты 752 дороги.