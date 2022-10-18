В результате крушения истребителя в Ейске погибли 13 человек. Власти опровергают взрывы боезаряда и не объявляют траура
Губернатор Краснодарского края советует пережившим трагедию, в которой погибли и дети, с хорошим настроением идти на работу
О подробностях авиакатастрофы сообщают российские медиа.
Согласно обновленным данным МЧС, в результате аварии военного самолета 13 человек погибли, 19 пострадали. Как уточнили в Минздраве РФ, среди жертв – трое детей.
Более 500 человек из поврежденного дома находятся у родственников и знакомых, всего в нем зарегистрировано 675 человек, сообщил краевой оперативный штаб.
Глава местного МЧС также утверждает , что взрыва после падения Су-34 на жилой дом не было. Пожар, по его словам, возник "в результате разлива горючего при разрушении самолета".
Спасавшиеся люди при этом рассказывают, что был именно мощный взрыв (не "хлопки") – соседние дома начало трясти и все выбегали во двор.
Местный губернатор Вениамин Кондратьев тоже опровергает взрывы боеприпасов и рекомендует всем идти на работу с хорошим настроением.
Следствие как основная версия падения рассматривает техническую неисправность воздушного судна.
Уголовное дело об аварии самолета возбуждено по статье о нарушении правил полетов и подготовке к ним.
Жители Ейска организовали стихийный мемориал у девятиэтажки, где разбился бомбардировщик.
Но траурная власть объявлять не стала — вдобавок, делают вид, что ничего страшного вроде бы не произошло.
- Напомним, вечером, 17 октября, в городе Ейск Краснодарского края РФ, вблизи жилого дома упал военный самолет. Возник пожар.
- Катастрофа Су-34 в Ейске стала десятой небоевой потерей военной авиации РФ после 24 февраля
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