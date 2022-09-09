В результате контрнаступления Сил обороны прекратил существование 237-й гвардейский полк РФ, - разведка
В результате контрнаступления Сил обороны Украины на нескольких направлениях оккупационные войска ищут способы безопасного выхода из боевых действий и возможных окружений
Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Стало известно, что контрнаступление Сил обороны Украины заставляет оккупантов просить помощи у Красного Креста и бежать на украденных велосипедах.
"Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", - говорится в сообщении.
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Кроме этого сообщается, что оккупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВС Украины из танков и тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", однако понесли серьезные потери и оставили позиции.
"На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением – большинству новобранцев 55-60 лет", - сообщает разведка.
Для того чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли "свежих" солдат с территории РФ, однако пополнение категорически отказывается участвовать в наступательных боевых действиях.
"Также известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
- В вечернем видеообращении 7 сентября президент Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области.
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- Артиллерийский дивизион РФ, воевавший в Херсонской области, потерял до 60% личного состава и техники.
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- 7 августа в эфире Еспресо генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал , что украинское руководство имеет модели действий, которые могут обеспечить мощные наступательные операции по окружению противника и прорыву фронта.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что ход войны изменится, если между Украиной и Россией нивелируется разница в досягаемости средств поражения.
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