Об этом сообщили в telegram-канале Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Стало известно, что контрнаступление Сил обороны Украины заставляет оккупантов просить помощи у Красного Креста и бежать на украденных велосипедах.

"Рашисты из 202-го отдельного мотострелкового полка, которые находятся в Харьковской области, отошли с позиций и переместились в ближайшую лесополосу. Подразделение осталось без командиров и связи. Пока звонят родным с просьбами связаться с командованием и выяснить, куда им двигаться дальше. Некоторые из них просят жен обращаться на горячие линии министерства обороны России и Красного Креста с требованием вывести их с территории Украины", - говорится в сообщении.

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Кроме этого сообщается, что оккупанты пытались сопротивляться наступлению на Харьковском направлении, обстреливая позиции ВС Украины из танков и тяжелой огнеметной системы "Солнцепек", однако понесли серьезные потери и оставили позиции.

"На Днепропетровском направлении враг пытается удержать позиции. Впрочем, нарастает недовольство новым подкреплением – большинству новобранцев 55-60 лет", - сообщает разведка.

Для того чтобы удержать позиции в Херсонской области, оккупанты подвезли "свежих" солдат с территории РФ, однако пополнение категорически отказывается участвовать в наступательных боевых действиях.

"Также известно, что 237-й гвардейский десантно-штурмовой полк России прекратил свое существование в связи с гибелью или ранением всех военнослужащих. Значительная часть из выживших находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

В вечернем видеообращении 7 сентября президент Зеленский заинтриговал информацией об успехах ВСУ в Харьковской области.

Бывший французский генерал Доминик Тринкан уверен , что до октября украинские войска могут захватить весь правый берег Днепра, включая Херсон.

Артиллерийский дивизион РФ, воевавший в Херсонской области, потерял до 60% личного состава и техники.

СNN 7 сентября сообщила , что через неделю после начала нового контрнаступления украинские войска преуспевают на юге, имея амбициозную цель – вернуть большую часть оккупированной Россией Херсонщины до конца года.

7 августа в эфире Еспресо генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал , что украинское руководство имеет модели действий, которые могут обеспечить мощные наступательные операции по окружению противника и прорыву фронта.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уверен, что ход войны изменится, если между Украиной и Россией нивелируется разница в досягаемости средств поражения.

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