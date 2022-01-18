В результате извержения вулкана Тонга частично оказалась под водой, на одном из островов разрушены все дома
После извержения подводного вулкана часть тихоокеанского государства Тонга оказалась под водой, а на одном из островов разрушены все дома. В настоящее время подтверждены трое погибших
Об этом сообщает Reuters.
Островное государство Тонга в юго-западной части Тихого океана частично затопило извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в субботу, 15 января. Остров с вулканом почти полностью оказался под водой, над уровнем моря остались лишь небольшие участки суши. В настоящее время острова Тонга покрыл толстый слой пепла.
В офисе премьер-министра страны Сиаоси Совалени сообщили, что на острове Манго, где проживают около 50 человек, были разрушены все здания. Также только два дома остались на Фонойфуа, а остров Номука получил значительные повреждения.
По информации чиновников, в результате бедствия погибли три человека, среди них есть гражданин Великобритании.
Поскольку связь сильно усложнена из-за разрыва подводного кабеля, информация о масштабах разрушений после извержения пока поступала преимущественно из самолетов-разведчиков. Продолжаются поисково-разведочные операции. Власти предполагают, что может стать известно больше смертей.
Ученые утверждают, что кроме разрушений, извержение может повлиять на коралловые рифы, побережье и рыболовство в регионе, а также вызвать кислотные дожди.
- Напомним, украинские полярники со станции "Академик Вернадский" зафиксировали волны, вызванные извержением вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хапаай, произошедшего в 8 тыс. километров.
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