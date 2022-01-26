В результате эскалации на границе с Украиной российские миллиардеры за месяц потеряли $28 млрд, - Forbes

Об этом сообщает российская редакция журнала Forbes.



Отмечается, что состояние сократилось за это время у 76 из 104 миллиардеров из РФ. В то же время десять из них потеряли более $1 млрд.



Наибольшие потери понес основной владелец компаний "Новатек" (второй по объемам добычи производитель природного газа в России) и "Сибур" (крупнейший нефтехимический холдинг России) Леонид Михельсон. Его состояние сократилось сразу на $2,1 млрд - до $25,5 млрд.



Далее следует член совета директоров "Новатек" и "Сибур" Геннадий Тимченко - его состояние уменьшилось на $1,9 млрд до $22,8 млрд.



В число тех, кто потерял более одного миллиарда долларов, также вошли:

Сулейман Керимов, сенатор, чья семья контролирует крупнейшую в РФ компанию по добыче золота "Полюс" (минус $1,8 млрд);

Алексей Мордашов, владелец "Северсталь" (минус $1,7 млрд);

Денис Свердлов, основатель британского производителя электромобилей Arrival (минус $1,6 млрд);

Андрей Мельниченко, владелец "Сибирской угольной энергетической компании" и "Еврохима" (минус $1,5 млрд);

Олег Тиньков, основатель банка TCS Group (минус $1,43 млрд);

Виктор Рашников, глава "Магнитогорского металлургического комбината" (минус $1,3 млрд);

Михаил Фридман, совладелец инвестиционного бизнеса LetterOne и Альфа Групп (минус $1,12 млрд);

Владимир Потанин, глава и владелец "Норильского Никеля" (минус $1,1 млрд).

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Как сообщается, больше всего сократилось состояние Дениса Свердлова, владельца производителя электромобилей Arrival, акции которых за месяц упали на 46%. Но Forbes указывает, что это связано с внутренними проблемами компании, а не с геополитическим напряжением.На втором месте по потерям в относительном выражении оказался основатель "Яндекса" Аркадий Волож, чье состояние сократилось на 26% (минус 600 млн, до $1,7 млрд).На третьем месте идет Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.