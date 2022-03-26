В результате двух атак во Львове пострадали нефтебаза и объект оборонной структуры в жилых массивах. Россияне стреляли из Севастополя

Об этом сообщили на совместном брифинге глава Львовской военной админстрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.

"Сегодня было два попадания по объектам критической инфраструктуры. Один – по нефтебазе в самом Львове, в жилом массиве, другой – по объекту оборонной структуры, по заводу, расположенному также в жилом массиве. По каждому объекту было нанесено два удара .

Относительно первой атаки – жертв нет, 5 человек обратились за медицинской помощью.

Продолжается тушение пожара в обоих местах попадания ракет", – сообщил Козицкий.

"Это уже второй удар за последнюю неделю. Удары четкие, по объектам инфраструктуры, разрушения достаточно серьезные. Ударной волной повреждены школа и садик, вылетели окна. Хорошо, что никто не погиб", – добавил мэр Львова Андрей Садовый.

"Думаю, что сегодняшними ударами агрессор "передает привет" находящемуся в Польше президенту США Байдену (а Львов - это 70 км от Польши). Весь мир должен понимать, что угроза чрезвычайно серьезна", - добавил он. Также Андрей Садовый уточнил, что ракеты, попавшие сегодня по Львову, были выпущены из Севастополя.



Напомним, 26 марта около 16:30, после объявления воздушной тревоги во Львове были слышны несколько взрывов.

Впоследствии стало известно, что ракеты попали в районе Кривчиц возле Львова. По предварительным данным, пострадали пять человек.

Еще через некоторое время в городе прогремели еще три взрыва. По сообщению Львовской ОВА, взрывы прогремели в 18:55 вблизи Львова. Жилые дома не пострадали, сообщал Максим Козицкий.

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