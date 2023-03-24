В результате ДТП в Гонконге пострадали около 90 человек
В Гонконге произошло ДТП с участием грузовика и четырех автобусов, травмировано 87 человек
Об этом сообщает телеканал TVB .
В Гонконге произошло ДТП с участием четырех автобусов и грузовика, пострадали 87 человек.
Авария произошла в пятницу 24 марта на одном из участков трассы Цзюньао. Отмечается, что почти половина пострадавших – учащиеся начальных классов. По меньшей мере 15 человек получили серьезные травмы.
В районе ДТП ограничили движение автотранспорта и перекрыли тоннель.
По данным полиции, предварительное расследование показало, что пять столкнувшихся транспортных средств не превышали скорость и все водители успешно прошли тест на содержание алкоголя в организме.
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