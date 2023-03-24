Об этом сообщает телеканал TVB .

В Гонконге произошло ДТП с участием четырех автобусов и грузовика, пострадали 87 человек.

Авария произошла в пятницу 24 марта на одном из участков трассы Цзюньао. Отмечается, что почти половина пострадавших – учащиеся начальных классов. По меньшей мере 15 человек получили серьезные травмы.

В районе ДТП ограничили движение автотранспорта и перекрыли тоннель.

По данным полиции, предварительное расследование показало, что пять столкнувшихся транспортных средств не превышали скорость и все водители успешно прошли тест на содержание алкоголя в организме.