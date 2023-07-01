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В результате ДТП на западе Кении погибли не меньше 48 человек

1 июля, 2023 суббота
19:59
Мир

В Лондиане, на западе Кении вечером 30 июня грузовик с контейнером съехал с дороги и врезался в несколько автомобилей. В результате аварии погибли по меньшей мере 48 человек

Об этом пишет Reuters.

Очевидцы рассказали о перекошенных обломках автомобилей и мотоциклов рядом с поврежденными микроавтобусами и грузовиками. Командир региональной полиции Том Одера сообщил, что число погибших достигло 48 человек.

"Я увидел мчащийся навстречу прицеп. Я развернулся и спасся от удара в него. Человек, который шел позади меня, подумал, что я хочу что-то купить. Он меня догнал и тут его сбили. Прицеп слетел с дороги и ударился в другие транспортные средства. Я собственными глазами видел около 20 тел, были и другие тела, которые были под машиной", - рассказал очевидец Питер Отиено.

В Красном Кресте Кении сообщили, что грузовик протаранил более шести автомобилей и наехал на пешеходов. Более 20 пострадавших были доставлены в местные больницы.

"Страна в отчаянии вместе с семьями, потерявшими близких в ужасном ДТП в Лондиане. Огорчает то, что среди погибших есть молодые люди с перспективным будущим и деловые люди, занимавшиеся ежедневными делами", - написал в Twitter президент Кении Уильям Руто.

  • В апреле полиция Кении начала эксгумацию останков более двух десятков тел: считается, что это последователи культа, которые верили, что встретят Иисуса, если умрут от голода.
  • 13 мая в лесу Шакахола в Кении обнаружили еще 22 тела жертв культа конца света, в результате чего общее их количество увеличилось до 201.
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