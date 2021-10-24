В результате ДТП на Херсонщине погибли 2 детей

Об этом информирует Еспресо.TV .



"Погибли 4 человека (из них 2 ребенка 2006 г.р.) и пострадали 2 ребенка (2004 г.р.)", - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.



Пострадавших несовершеннолетних с травмами разной степени тяжести госпитализировали.





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