В результате действия россиян в Босфоре мир ежемесячно недополучает миллионы тонн украинского продовольствия

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины .

С 1 августа 2022 года, с начала работы зерновой инициативы было экспортировано в страны Африки, Азии и Европы 17,8 млн тонн украинской агропродукции на 659 судах, а 643 – приняли новых под загрузку продукцией украинских аграриев.

При полноценном функционировании коридора объемы экспорта из Украины на мировые рынки должны составлять 25-29 миллионов тонн. С октября порты работали на половину мощности, уменьшился объем экспорта на 3 млн. тонн ежемесячно. Это произошло в результате саботажа российской стороны инспекций судов в Босфоре, который приводит к стабильной очереди из более 100 судов.

"Начиная с октября 2022 года, делегация России в Совместном координационном центре (СКЦ) начала искусственно тормозить процесс инспекции судов. Во-первых, как только объем экспорта начал расти – российская сторона сократила количество инспекционных команд с 5 до 3 без какого-либо объяснения. Во-вторых, искусственно увеличивают время на проведение самих инспекций из-за проверки показателей работы судов, не регламентированных документами СКЦ и не имеющих никакого отношения к зерновому соглашению.Так на проверку одного судна идет от 4 часов, а в день происходит 5-7 проверок при минимально необходимы 16-18. Нередки случаи, когда россияне просто отказываются работать по выдуманным причинам, когда все другие стороны в СКЦ подтверждают условия для продления инспекции", – пояснил представитель Украины в СКЦ Руслан Сахаутдинов.

По состоянию на 18 января в Босфоре инспекцию ожидает 121 судно, из них 28 – с агропродукцией на борту, 93 – суда, идущие в порты под загрузку. Среднее время ожидания – от 2 до 5 недель, что также приводит к миллионному ущербу грузовладельцам.

"Проблема решается увеличением инспекционных групп и количеством инспекций в день. Мы неоднократно обращались к нашим партнерам по соглашению и готовы к этому. В ноябре, когда в Босфоре ожидали более 200 судов, ООН и Турция самостоятельно провели за два дня 86 инспекций и доказали, что это вполне реально", – добавил Сахаутдинов.

Очереди в Босфоре наблюдаются с ноября 2022 года. В том месяце порты экспортировали на 47% меньше украинской агропродукции, чем в октябре, когда эти проблемы только начинались.

В октябре было недоэкспортировано почти 2 млн тонн агропродукции, а в ноябре и декабре уже по 3 млн тонн в месяц. сейчас ситуация только усугубилась.

9 декабря 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Россия удерживает в портах судна с украинским зерном по 3-5 недель, из-за чего ежемесячно недоэкспортируется 2-3 млн тонн украинской агропродукции.

26 декабря 2022 сообщалось , что за два дня из украинских портов вышли 9 судов, среди них балкеры из 68 тыс. тонн пшеницы для Египта и Индонезии, а также танкер из 45 тыс. тонн масла для Индии.

По состоянию на 28 декабря 2022 года из-за торможения инспекции России, препятствующей работе "зернового коридора" в Босфоре очередь более 90 судов, грузовладельцы имеют миллионные убытки.

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