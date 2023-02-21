В результате действий россиян за прошедшие сутки погибли трое жителей Донбасса, пятеро ранены
20 февраля российские войска обстреливали города и села Донбасса. В результате таких действий врага погибли трое местных жителей
Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Россия убивает гражданских! За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, и 1 в Иванополье", - отметил он.
Еще 5 человек в области получили ранения, а именно жители Иванополья, Максимильяновки, Дубово-Василовки и Временного Яра.
Всего с начала полномасштабного вторжения погиб 1381 житель Донбасса и 3075 получили ранения разной степени тяжести.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.
- По данным Генштаба, в течение 20 февраля противник нанес 6 ракетных и 28 авиационных ударов по гражданской инфраструктуре Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Также противник совершил 86 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
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