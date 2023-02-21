Об этом сообщает глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 20 февраля россияне убили 3 жителей Донбасса: 2 в Бахмуте, и 1 в Иванополье", - отметил он.

Еще 5 человек в области получили ранения, а именно жители Иванополья, Максимильяновки, Дубово-Василовки и Временного Яра.

Всего с начала полномасштабного вторжения погиб 1381 житель Донбасса и 3075 получили ранения разной степени тяжести.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волновах установить невозможно.