В результате действий России вчера в Бахмуте погиб мирный житель
29 декабря в результате действий российских захватчиков на территории Донецкой области в Бахмуте погиб мирный житель
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 29 декабря стало известно об одном гражданском, убитом россиянами в Донецкой области", - пишет Кириленко.
Сообщается, что мирный житель погиб в Бахмуте.
Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили 1282 украинца в Донецкой области и еще 2799 в результате действий рашистов - получили ранения.
Однако установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха - невозможно.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул Кириленко.
- 20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил украинских военных.
- 26 декабря глава Донетчины Павел Кириленко рассказал, что вблизи Бахмута россияне несут огромные потери.
- 27 декабря нацгвардеец Владимир Назаренко сообщил, что в Бахмутском направлении враг усиливает давление количеством пехоты.
- 28 декабря начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте.
- 29 декабря Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил , что на Бахмутском направлении у противника есть две проблематики: первая – отсутствие пропорционального количества боекомплекта к артиллерии, а вторая – логистика.
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