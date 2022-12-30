В результате действий России вчера в Бахмуте погиб мирный житель

Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 29 декабря стало известно об одном гражданском, убитом россиянами в Донецкой области", - пишет Кириленко.

Сообщается, что мирный житель погиб в Бахмуте.

Всего с начала полномасштабного вторжения россияне убили 1282 украинца в Донецкой области и еще 2799 в результате действий рашистов - получили ранения.

Однако установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха - невозможно.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - подчеркнул Кириленко.

20 декабря президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бахмут, где наградил украинских военных.

26 декабря глава Донетчины Павел Кириленко рассказал, что вблизи Бахмута россияне несут огромные потери.

27 декабря нацгвардеец Владимир Назаренко сообщил, что в Бахмутском направлении враг усиливает давление количеством пехоты.

28 декабря начальник разведки Буданов посетил позиции украинских защитников в Бахмуте.

29 декабря Александр Коваленко, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление", отметил , что на Бахмутском направлении у противника есть две проблематики: первая – отсутствие пропорционального количества боекомплекта к артиллерии, а вторая – логистика.