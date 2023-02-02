Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

1 февраля рашисты убили троих жителей города Краматорск Донецкой области.

В результате действий врага 22 украинца в Донецкой области получили ранения. В частности, 17 в Краматорске, трое в Бахмуте и два человека в городе Часов Яр.

В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли 1342 мирных жителя и ранены 2961.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - отмечает Кириленко.

Вечером в среду, 1 февраля, рашисты ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске – есть жертвы и раненые. Российской ракетой разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома. Деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмировано 18 человек, из них 8 госпитализированы.