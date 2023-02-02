В результате действий армии России на Донетчине погибли трое мирных жителей, 22 получили ранения
За минувшие сутки, 1 февраля, российские войска убили трех мирных жителей, еще 22 получили ранения разной степени тяжести
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
1 февраля рашисты убили троих жителей города Краматорск Донецкой области.
В результате действий врага 22 украинца в Донецкой области получили ранения. В частности, 17 в Краматорске, трое в Бахмуте и два человека в городе Часов Яр.
В настоящее время установить точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ на территории Донецкой области погибли 1342 мирных жителя и ранены 2961.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", - отмечает Кириленко.
Вечером в среду, 1 февраля, рашисты ракетным ударом разрушили жилой дом в Краматорске – есть жертвы и раненые. Российской ракетой разрушен подъезд четырехэтажного жилого дома. Деблокированы тела 3 погибших и 2 человека спасены. Травмировано 18 человек, из них 8 госпитализированы.
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