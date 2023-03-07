Оккупанты на захваченной Запорожской АЭС снизили требования для трудоустройства, потому что не хватает персонала, - Центр нацсопротивления
Российские войска снизили требования для трудоустройства на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию из-за дефицита работников
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
"Враг имеет кадровый дефицит на захваченной Запорожской атомной электростанции и поэтому пытается его преодолеть любой ценой", - говорится в сообщении.
Оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для некоторых вакансий на станции для того, чтобы можно было ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинцев, которые в большинстве своем отказываются заключать договор с Росатомом.
Напомним, что во временно оккупированном городе Энергодар учащаются случаи угонов работников Запорожской атомной электростанции, которые не соглашаются подписывать контракты с врагом. Родственникам похищенных не сообщат о местах содержания.
Ранее армия РФ заблокировала доступ на станцию почти 1500 украинских работников. Сегодня россияне не могут запустить или эксплуатировать энергоблоки.
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