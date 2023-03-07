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Главная война с Россией Оккупанты на захваченной Запорожской АЭС снизили требования для трудоустройства, потому что не хватает персонала, - Центр нацсопротивления

Оккупанты на захваченной Запорожской АЭС снизили требования для трудоустройства, потому что не хватает персонала, - Центр нацсопротивления

7 мартa, 2023 вторник
12:32
война с Россией

Российские войска снизили требования для трудоустройства на временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию из-за дефицита работников

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Враг имеет кадровый дефицит на захваченной Запорожской атомной электростанции и поэтому пытается его преодолеть любой ценой", - говорится в сообщении.

Оккупационное руководство ЗАЭС снизило требования для некоторых вакансий на станции для того, чтобы можно было ввезти соответствующий персонал из России и заменить им украинцев, которые в большинстве своем отказываются заключать договор с Росатомом.

Напомним, что во временно оккупированном городе Энергодар учащаются случаи угонов работников Запорожской атомной электростанции, которые не соглашаются подписывать контракты с врагом. Родственникам похищенных не сообщат о местах содержания.

Ранее армия РФ заблокировала доступ на станцию почти 1500 украинских работников. Сегодня россияне не могут запустить или эксплуатировать энергоблоки.

  • Россия намеренно блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированной Запорожской АЭС.
  • 20 февраля россияне разместили в бомбоубежищах Запорожской АЭС 600 мобилизованных и курсантов, там они ожидают переброски на Донецкий участок фронта.
  • У российских оккупантов нет возможности отказаться от работников ЗАЭС, которые не хотят подписывать контракты с Росатомом.
  • 28 февраля стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси выразил обеспокоенность по поводу возобновления артиллерийских обстрелов вблизи ЗАЭС и временной потери ею единственной резервной линии электропередач.
  • 2 марта сообщалось, что Служба безопасности Украины помешала российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации двух украинских АЭС, разрабатываемой в Харькове.
  • Российские солдаты просчитывают сценарии ухода и, вероятно, планируют вывезти часть оборудования из Запорожской атомной электростанции.
оккупированные территории
Запорожская область
Запорожская АЕС
Энергодар
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