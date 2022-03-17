В результате бомбардировок и обстрелов в Украине уничтожено 63 учебных заведения, более 400 повреждено

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV .

"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24" , – говорится в сообщении.

В Офисе Генпрокурора добавили, что эти данные неполные, ведь там, где продолжаются активные боевые действия, невозможно провести осмотр мест событий. Также отсутствует такая возможность на временно оккупированных территориях Украины.

Напомним, ночью 17 марта в Мерефе на Харьковщине российские ракеты попали в школу.

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