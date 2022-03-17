В результате бомбардировок и обстрелов в Украине уничтожено 63 учебных заведения, более 400 повреждено
Также оккупанты обстреляли более десятка лечебных учреждений и три центра реабилитации, в том числе для детей с инвалидностью
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Еспресо.TV .
"В результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 411 учебных заведений, 63 из них разрушены полностью. Больше всего повреждено в Донецкой - 119, Харьковской - 77, Николаевской - 30, Сумской - 28, Киевской - 35, Херсонской - 21 и г. Киеве - 24" , – говорится в сообщении.
В Офисе Генпрокурора добавили, что эти данные неполные, ведь там, где продолжаются активные боевые действия, невозможно провести осмотр мест событий. Также отсутствует такая возможность на временно оккупированных территориях Украины.
- Напомним, ночью 17 марта в Мерефе на Харьковщине российские ракеты попали в школу.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.05
-
EUR
Покупка 32.44Продажа 33.35
- Актуальное
- Важное