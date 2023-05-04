В результате больших потерь РФ вынуждена завозить на временно оккупированные территории больше врачей, - ЦНС
Российские медики прибывают на Луганщину для лечения солдат, из-за больших потерь, а в Донецкой области все больницы превратили в госпитали для вражеских военных
Об этом информирует Центр нацсопротивления .
"На Луганщину прибывает все больше врачей из РФ, чтобы лечить раненых солдат врага", - пишет ведомство.
В частности, в город Хрустальный (Красный Луч) приехал врач из Башкортостана, а в Луганске в больнице появились медицинские работники из Московской области. По плану, они должны работать здесь месяц, но предыдущие бригады остались на временно оккупированной территории на 3-4 месяца без изменения.
Сообщается, это связано с тем, что враг несет большие потери и нуждается в увеличенном количестве госпиталей в регионе. Поэтому гражданскому населению медицинская помощь оказывается очень редко и направляется лечиться в Россию.
Кроме того, в Донецкой области все больницы во временно оккупированных городах превращены в госпитали для вражеских военных. В Горловке, Енакиево, Торецке, Торезе, Снежном и других городах гражданским очень сложно получить медицинские услуги.
- Ранее сообщалось, что в Запорожье оккупанты провели в детском саду военный госпиталь, а в Луганской области разогнали несогласных с принудительной паспортизацией педагогов.
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