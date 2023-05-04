Об этом информирует Центр нацсопротивления .

"На Луганщину прибывает все больше врачей из РФ, чтобы лечить раненых солдат врага", - пишет ведомство.

В частности, в город Хрустальный (Красный Луч) приехал врач из Башкортостана, а в Луганске в больнице появились медицинские работники из Московской области. По плану, они должны работать здесь месяц, но предыдущие бригады остались на временно оккупированной территории на 3-4 месяца без изменения.

Сообщается, это связано с тем, что враг несет большие потери и нуждается в увеличенном количестве госпиталей в регионе. Поэтому гражданскому населению медицинская помощь оказывается очень редко и направляется лечиться в Россию.

Кроме того, в Донецкой области все больницы во временно оккупированных городах превращены в госпитали для вражеских военных. В Горловке, Енакиево, Торецке, Торезе, Снежном и других городах гражданским очень сложно получить медицинские услуги.