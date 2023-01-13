Об этом информирует в телеграме заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко .

По данным областных военных администраций, в Донецкой области в четверг погибли два человека, еще двое получили ранения разной степени тяжести.

В Херсонской области погиб мужчина, трое украинцев получили ранения в результате атак рашистов.

Также на территории Запорожской области известно об одном человеке, у которого российские войска отняли жизнь.

В Николаевской области в результате российских обстрелов есть раненый .

Кроме того, двое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести в Харьковской области.

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