В результате боевых действий РФ за сутки в Украине погибли 4 человека, 8 получили ранения
12 января в Украине в результате военных действий российских военных погибли четыре мирных жителя, восьмеро получили ранения
Об этом информирует в телеграме заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко .
По данным областных военных администраций, в Донецкой области в четверг погибли два человека, еще двое получили ранения разной степени тяжести.
В Херсонской области погиб мужчина, трое украинцев получили ранения в результате атак рашистов.
Также на территории Запорожской области известно об одном человеке, у которого российские войска отняли жизнь.
В Николаевской области в результате российских обстрелов есть раненый .
Кроме того, двое мирных жителей получили ранения разной степени тяжести в Харьковской области.
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