В результате боевых действий обесточена часть потребителей в Сумской, Черниговской и еще четырех областях Украины
Ударами управляемыми авиационными бомбами оккупанты существенно повредили электроподстанцию на Сумщине. Обесточенными остаются более 4 тысяч потребителей
Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.
В ведомстве напомнили, что в ночь на 3 мая враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области.
"В результате удара существенно повреждена электроподстанция - есть разрушение здания пункта управления. Среди работников пострадавших нет. Обесточенными из-за обстрела остаются более 4 тысяч потребителей", - рассказали в Минэнерго.
"Также из-за повреждений в результате боевых действий остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - добавили там.
- В результате массированного обстрела Украины в ночь на 1 мая повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не было, но зафиксировано повреждение распределительных сетей.
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