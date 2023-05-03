Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго.

В ведомстве напомнили, что в ночь на 3 мая враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области.

"В результате удара существенно повреждена электроподстанция - есть разрушение здания пункта управления. Среди работников пострадавших нет. Обесточенными из-за обстрела остаются более 4 тысяч потребителей", - рассказали в Минэнерго.

"Также из-за повреждений в результате боевых действий остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях", - добавили там.