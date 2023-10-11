Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир В результате авиаударов по сектору Газа погибли 9 сотрудников ООН

В результате авиаударов по сектору Газа погибли 9 сотрудников ООН

11 октября, 2023 среда
15:24
Мир ООН

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (UNRWA) заявило, что 9 сотрудников ООН погибли в результате авиаударов в секторе Газа

Об этом говорится в сообщении UNRWA в X.

Речь идет о погибших с 7 по 11 октября.

"Защита гражданских лиц имеет первостепенное значение, в частности во время вооруженного конфликта. Они должны быть защищены в соответствии с законами ведения войны", - подчеркнули в агентстве.

События в Израиле

7 октября палестинские вооруженные формирования ХАМАС и "Исламский джихад" сразу в нескольких местах с воздуха и на суше начали массированную атаку на государство Израиль. Глава вооруженного крыла ХАМАС Мухаммед ад-Дейфа заявил, что его боевики начали операцию "Наводнение Аль-Аксы". По его словам, эти действия призваны защитить мечеть Аль-Акса в Иерусалиме. Палестинцы выпустили по территории Израиля 2-3 тыс. ракет и одновременно захватили 7 общин на юге.

Премьер-министр Беньямин Нетаньяху выступил с заявлением о вторжении боевиков ХАМАСа в Израиль и заявил, что страна находится "в состоянии войны". Правительство страны применило так называемый пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны с 06:00 7 октября. Последний раз это происходило 50 лет назад, во время Войны Судного дня 1973-го.

Утром 8 октября ливанская Хезболла объявила о присоединении к силам ХАМАС и взяла на себя ответственность за обстрелы ракетами и минометами базы ЦАХАЛ на севере Израиля. Палестинский Исламский джихад также заявил, что его боевики присоединились к нападению ХАМАСа на Израиль.

Из-за ситуации на Ближнем Востоке Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание. Однако после него не было предпринято никаких действий и никаких решений. В то же время правительство Великобритании заявило, что будет поддерживать Израиль в его борьбе с террористами и готово оказать ему всю необходимую помощь.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с Сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС

Ночью и днем того же дня вооруженные силы Израиля атаковали сектор Газы. Главными целями стали командные пункты, здания командиров, боевиков и рядовых солдат террористической организации ХАМАС. Министерство обороны Израиля приказало военным взять сектор Газа в блокаду.

Ряд стран мира осудили террористическое нападение боевиков ХАМАС и выразили поддержку Израилю в защите от агрессии. Среди них – США, Великобритания, Испания, Италия, Германия, Украина, Франция, Венгрия, Нидерланды, Хорватия, Чехия, Швеция, Венгрия, Норвегия, Кипр, Индия, Босния и Герцоговина, Аргентина, Австралия, а также Европейский Союз.

9 октября армия Израиля вернула под контроль все районы на границе с сектором Газа. При этом не исключено, что на израильской территории все еще находятся боевики ХАМАС. Израиль также объявил о полной энергетической и продовольственной блокаде сектора Газа.

По состоянию на утро 11 октября количество погибших в Израиле возросло до 1200, ЦАХАЛ за сутки поразил более 200 целей в Газе.

Читайте также: Кто такие ХАМАС, за что воюют и кто им помогает

ООН
Израиль
Война в Израиле
Читайте также:
ЗСУ наступ
8 октября, 2023 воскресенье
Экс-командир роты батальона "Айдар" Дикий назвал событие, после которого поражение России станет неизбежным
Ізраель Палестина
10 октября, 2023 вторник
Группа студентов Гарварда поддержала нападение ХАМАСа на Израиль: чиновники США отреагировали
Джейк Салліван
10 октября, 2023 вторник
Советник Байдена Салливан рассказал, кто сопротивлялся предоставлению Украине ATACMS
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.44
    Покупка 37.44
    Продажа 38.13
  • EUR
    Покупка 39.86
    Продажа 40.75
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
11 октября
16:09
Обзор
Дания весной передаст нам F-16: как самолеты изменят баланс сил в нашем небе
16:08
Для украинцев организовали первый эвакуационный рейс из Израиля
16:08
ВВП Украины
МВФ прогнозирует, что госдолг Украины в 2025 году превысит 100% ВВП
15:53
NASA впервые публично покажет образец околоземного астероида
15:52
Обновлено
Суд оставил под стражей подозреваемого в госизмене Шуфрича
15:48
"Варшава - Мариуполь: города руин, борьбы, надежды": в Вильнюсе открыли фотовыставку о сходстве нацистов и россиян
15:34
"Я известный фалерист": Шуфрич объяснил происхождение своей коллекции советских орденов
15:33
РосСМИ заявили, что в результате атаки дронов в Брянской области погиб военный, еще один умер от ранения
15:31
Из-за экономии снарядов враг усилил сброс осколочных боеприпасов с дронов, - Гуменюк
15:26
Хорватия и Испания предоставит Украине €6,5 млн на нужды гуманитарного разминирования
15:23
В Словакии сформировали правительственную коалицию во главе с антиукраинским Фицо
15:04
Стало известно, кто напишет текст для Радиодиктанта национального единства и кто будет его читать
14:51
На ВОТ Донетчины россияне угрожают школьникам, которые хотят изучать украинский язык, - ЦНС
14:39
солнечное затмение
"Огненное кольцо": где посмотреть солнечное затмение 14 октября
14:36
"Нужно перестать беспокоиться о Путине": Джонсон призвал Запад быть более решительным в поддержке Украины
14:35
Дания передаст Украине первые F-16 в начале 2024 года, - министр обороны
14:32
Эксклюзив
ВСУ организовали пробел в обороне врага, простирающийся от Бахмута до Горловки, - замкомбата 3-й ОШБр
14:22
Роман Абрамович
НАПК показало 367 шедевров искусства из частной коллекции российского олигарха Абрамовича
14:20
Эксклюзив
Defense Express: Оккупанты будут пытаться окружить Авдеевку и усилить обстрелы города
14:16
Все члены НАТО согласились, что Украина станет членом НАТО, - Столтенберг
14:09
Равняется трем площадям Хорватии: Шмигаль рассказал, сколько украинской территории потенциально заминировано
13:58
В Генштабе заявили о планах научить всех военных ВСУ свободно владеть английским до 2026 года
13:58
Спецподразделения РФ готовят диверсии в приграничных районах Сумщины, - ЦНС
13:43
Россияне ударили по поселку Купянск-Узловой: ранены два человека
13:40
Обновлено
Зеленский в Брюсселе: мы должны забрать инструмент террора из рук РФ, террористы должны проиграть
13:39
Обновлено
Россияне ударили по ритуальному транспорту на кладбище Херсона: пострадали трое работников
13:34
В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители
13:31
В Харькове задержан диверсант, готовивший взрывы автозаправок и железнодорожных путей
13:27
Папа Римский выразил обеспокоенность израильской блокадой сектора Газы
13:26
Торговал оружием РФ: херсонцу сообщили о подозрении
13:06
OPINION
Богдан Буткевич
Почему Зеленский поехал на "Рамштайн"
13:05
ЦАХАЛ заявил о ракетном ударе по Израилю с территории Ливана и нанес ответные удары
13:04
электроэнергиия
Из ремонта досрочно вышел блок одной из АЭС: ситуация в энергосистеме по состоянию на 11 октября
12:56
ГАСУ заявила, что не требует вернуть прибыль на оборонных закупках и действует исключительно в рамках закона
12:54
Ллойд Остин
Путин деморализовал собственных военных и изолировал Россию, - министр обороны США Ллойд Остин
12:36
Обновлено
В метро Москвы столкнулись поезда, есть пострадавшие
12:26
S7 Airlines
Проблемы с двигателями из-за санкций: одна из крупнейших авиакомпаний РФ сокращает полеты
12:25
В Одессе завершается купальный сезон, - ОВА
12:20
Ллойд Остин
Глава Пентагона анонсировал новый пакет помощи для Украины в размере $200 млн: что в него войдет
12:20
Палестино-израильская война и провал российской пропаганды по отношению к Украине, - аналитика КБФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV