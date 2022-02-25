В результате авиаудара со стороны России в Киевской области погибли четверо мирных жителей, 15 ранены, - Киевская ОГА
В Марьяновке Вышгородского района вражеские силы нанесли авиаудар по мирным жителям, в результате которого погибли четверо мирных жителей, 15 получили ранения
Об этом сообщает Киевская облгосадминистрация в Facebook.
"К сожалению, есть и потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке, в Вышгородском районе, вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых". Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - заявил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
Он отметил, что окончательное количество жертв среди мирного населения в области уточняется. В целом ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируема.
В Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться последние 4 часа. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.
На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта.
На Бориспольском направлении – спокойно, никаких боевых действий там не ведется.
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