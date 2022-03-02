В результате авиаудара россиян по Житомиру пострадал роддом, где были роженицы с детьми

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.





"В результате авиаудара по Житомиру повреждено родильное отделение. С младенцами воюют, твари", - написал Цаплиенко.



Он также обнародовал соответствующее видео. На кадрах можно увидеть, как выбило окна в палатах. Также в ординаторской изуродовало дверь.



В то же время местные издания пишут, что рожениц и грудничков эвакуировали в подвал.



Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате авиаудара в Житомире повреждены 10 частных жилых домов и городская больница. Известно о двух погибших.

"1 марта около 22:16 в результате авиаудара, предварительно, повреждены 10 частных жилых домов (в 3 из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы. Предварительно, погибли два человека, травмированы три. В завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди", – говорится в сообщении.



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