В результате авиаудара россиян по Житомиру пострадал роддом, где были роженицы с детьми
Поздно вечером 1 марта оккупанты нанесли авиаудар по Житомиру
Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в Telegram.
"В результате авиаудара по Житомиру повреждено родильное отделение. С младенцами воюют, твари", - написал Цаплиенко.
Он также обнародовал соответствующее видео. На кадрах можно увидеть, как выбило окна в палатах. Также в ординаторской изуродовало дверь.
В то же время местные издания пишут, что рожениц и грудничков эвакуировали в подвал.
Кроме того, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавили, что в результате авиаудара в Житомире повреждены 10 частных жилых домов и городская больница. Известно о двух погибших.
"1 марта около 22:16 в результате авиаудара, предварительно, повреждены 10 частных жилых домов (в 3 из них возник пожар) и повреждены окна в здании городской больницы. Предварительно, погибли два человека, травмированы три. В завалах поврежденных частных жилых домов, вероятно, находятся люди", – говорится в сообщении.
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