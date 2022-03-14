В результате авиационных обстрелов на Николаевщине погиб человек

Об этом сообщает Общественное.

По состоянию на 14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка было повреждено 5 жилых домов на улице Жовтневой.

По информации ГСЧС в Николаевской области, спасатели вытащили из-под завалов 6 человек. Один человек погиб.

По состоянию на 8:00 продолжается ликвидация пожаров.

Оккупанты обстреляли жилой дом на Оболони.

В Чернигове в жилой дом попала ракета , есть пострадавшие.



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