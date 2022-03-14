В результате авиационных обстрелов на Николаевщине погиб человек
Российские оккупанты нанесли авиаудары по городу Снигиревка Николаевской области
Об этом сообщает Общественное.
По состоянию на 14 марта в 06:00 в результате авиационного обстрела города Снигиревка было повреждено 5 жилых домов на улице Жовтневой.
По информации ГСЧС в Николаевской области, спасатели вытащили из-под завалов 6 человек. Один человек погиб.
По состоянию на 8:00 продолжается ликвидация пожаров.
- Оккупанты обстреляли жилой дом на Оболони.
- В Чернигове в жилой дом попала ракета , есть пострадавшие.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное