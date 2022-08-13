В результате аварии в возрасте 53 года скончалась известная голливудская актриса Энн Гейч
Американская актриса Энн Хэч скончалась в возрасте 53 лет после аварии, произошедшей еще 5 августа
Об этом пишет The Guardian.
Энн Гейч умерла, не приходя в сознание после произошедшей 5 августа автоаварии. В тот день автомобиль актрисы врезался в жилой дом, в результате чего начался пожар.
По словам спасателей, Гейч разговаривала, когда ее вытаскивали из-под обломков, но в больнице она впала в кому.
Ранее в пятницу врачи сообщили, что отключат ее от системы жизнеобеспечения, поскольку у актрисы диагностировали смерть мозга.
Энн Гейч сыграла несколько десятков ролей в фильмах, в том числе таких как "Донни Браско", "Женская потасовка", "Психо", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Другой мир" и "Супермен: Судный день" .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.88
Покупка 38.88Продажа 39.78
-
EUR
Покупка 39.64Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное