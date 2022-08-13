В результате аварии в возрасте 53 года скончалась известная голливудская актриса Энн Гейч

Об этом пишет The Guardian.

Энн Гейч умерла, не приходя в сознание после произошедшей 5 августа автоаварии. В тот день автомобиль актрисы врезался в жилой дом, в результате чего начался пожар.

По словам спасателей, Гейч разговаривала, когда ее вытаскивали из-под обломков, но в больнице она впала в кому.

Ранее в пятницу врачи сообщили, что отключат ее от системы жизнеобеспечения, поскольку у актрисы диагностировали смерть мозга.

Энн Гейч сыграла несколько десятков ролей в фильмах, в том числе таких как "Донни Браско", "Женская потасовка", "Психо", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом", "Другой мир" и "Супермен: Судный день" .

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