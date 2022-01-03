В результате аварии на водоканале временно прекращена подача воды в ОРДЛО
3 января в связи с аварией на водоканале Попасной оккупированная территория Луганщины временно осталась без воды
Об этом сообщают в Луганской ОГА .
"Из-за порыва на магистральном водопроводе Ду 1200 мм ЗФС3 - ЗФС-4 в районе населенного пункта Золотое временно прекращена подача воды на неподконтрольную территорию Луганской области", - пояснили в заявлении.
Совместный центр и контроль и координация сообщил о договоренности о соблюдении режима тишины между Украиной и РФ во время проведения ремонтных работ.
В Луганской облгосадминистрации отметили, что над восстановлением водоснабжения уже работают. По прогнозам специалистов, ремонт работы будет продолжаться до 5 января.
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