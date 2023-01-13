Об этом информирует Синьхуа .

"Полиция объявила, что один человек погиб и еще несколько получили ранения в четверг в результате аварии на шахте на северо-востоке Чешской Республики", - пишет издание.

Авария произошла на глубине 1100 метров под землей после подземных толчков в руднике CSM-South возле города Карвина.

Погиб чешский шахтер, одиннадцать человек получили ранения, один из них – поляк.

Сообщается, что среди пострадавших пятеро получили травмы "тяжелой или средней степени тяжести".

Правоохранители проводят расследование.

Справочно. Угольная шахта CSM-South вблизи Карвины принадлежит государственной горной компании OKD.

OKD является единственным производителем черного угля в Чехии. Правительство продлило добычу угля до конца 2025 года из-за высоких цен на энергоносители.