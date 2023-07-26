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В результате атаки россиян на порт Рени повреждено румынское судно

26 июля, 2023 среда
06:27
Мир

Во время российского обстрела украинского дунайского порта "Рени" в Одесской области, который произошел 24 июля, получили повреждения румынское судно

Об этом пишет Нotnews.ro.

По словам министерства иностранных дел Румынии, из-за представителей генерального консульства в Одессе, временно работающего в центральном офисе министерства, МИД провел расследование инцидента с румынским судном в порту Рени.

По предварительным данным, судно страны получило незначительные повреждения и продолжило свой рейс.

В МИД отмечают, что в результате обстрелов украинских портов на Дунае граждане Румынии не пострадали.

Российский обстрел порта Рени: что известно

В ночь на 24 июля российская армия совершила очередную атаку по портовой инфраструктуре Одесской области с помощью дронов-камикадзе.

Глава Ренийской общины Игорь Плехов рассказал, что во время ночной атаки дронами Shahed войска РФ нанесли удар по их порту. Отмечалось, что три зерновых состава были уничтожены. Было замечено около 15 "шахедов". Жители Рени и соседних деревень услышали ряд взрывов.

Взрывная волна также повредила окна построек и домов в порту "Рени". Спасатели быстро потушили пожар.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер отметил, что по состоянию на вечер в результате обстрела количество пострадавших возросло до семи. Двое из них оказали помощь на месте. Госпитализировали пятерых, один из которых находился в тяжелом состоянии в реанимации, однако его состояние удалось стабилизировать.

Из-за попадания разрушен ангар с зерновыми, повреждены резервуары для хранения грузов. В одном из технических помещений поднялся уже ликвидированный пожар.

По его словам, эта недавняя эскалация создает серьезные риски для безопасности в Черном море, а также это влияет на дальнейший транзит зерна через Украину, а следовательно, на глобальную продовольственную сохранность.

Министерство национальной обороны Румынии выступило с отдельным заявлением , в котором подчеркнуло, что "решительно осуждает развязанную Российской Федерацией агрессивную войну против Украины и необоснованные и незаконные нападения на гражданское население и элементы критической инфраструктуры Украины, нарушающие все международные правила, а также моральные и гуманитарные нормы».

Тем временем румынские СМИ сообщили , что во время атаки на порт "Рени" там находились шесть румынских кораблей. Они экстренно пересекли Дунай и двинулись к румынскому берегу после того, как россияне атаковали этот район с помощью беспилотников.

На румынской стороне Дуная ограничения движения не вводились. В обычном режиме продолжается деятельность в румынских портах в этом районе.

Украина
Россия
Румыния
зерно
Война с Россией
ракетний удар
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