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Главная Война с Россией В результате атаки РФ по Покровску 7 августа ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"

В результате атаки РФ по Покровску 7 августа ранение получил герой фильма "20 дней в Мариуполе"

8 августа, 2023 вторник
10:15
Война с Россией Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"

В Покровске в результате ракетной атаки, которую российские войска совершили 7 августа, получил ранение полицейский, герой фильма "20 дней в Мариуполе" Владимир

Об этом сообщил режиссер фильма, военный корреспондент Мстислав Чернов.

По его словам, Владимир попал под повторный ракетный удар по многоэтажке в Покровске, когда помогал людям после первого.

"Сегодня он прибыл на место попадания российской ракеты, чтобы как всегда помочь людям, и на этот раз сам попал под повторный ракетный удар", - говорится в сообщении.

Чернов добавил, что рискуя собой, Владимир постоянно помогал спасать людей в Мариуполе весной прошлого года. После удачной попытки вырваться из окружения он продолжил работать полицейским в своей родной Донецкой области.

"Держись, друг. Нам еще возвращаться в Мариуполь", - написал автор фильма.

По данным МВД, Владимир был одним из тех, кто помогал съемочной группе Associated Press освещать войну в блокадном Мариуполе в марте 2022 года, и помог журналистам уехать из города.

У правоохранителя осколочные ранения, сейчас он находится в больнице. Мужчину прооперировали.

Российский удар по Покровску 7 августа

Вечером 7 августа Россия нанесла удар по Покровску Донецкой области. Ракеты попали в жилые дома.

Первым об ударе рашистов сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни. Два ракетных удара. Попадание по обычному жилому дому. К сожалению, есть жертвы. На месте – спасатели и все необходимые службы. Идет спасение людей", – написал он.

Впоследствии глава Донецкой ОВ Павел Кириленко проинформировал, что по состоянию на 20:50 было известно о по меньшей мере одного погибшего человека и 7 раненых. По его словам, рашисты нанесли два удара по центру города с интервалом в несколько десятков минут. Повредили девяти- и пятиэтажки, жилые дома в частном секторе, гостиницу, питание, магазины, административные здания.

По данным главы МВД Игоря Клименко, по состоянию на утро вторника, 8 августа, погибли 7 человек. Число раненых возросло до 67 - из них 29 работников полиции, 7 спасателей и 2 детей.

Офис Генерального прокурора предоставил более подробную информацию о погибших и пострадавших. Так, в результате ракетных обстрелов города Покровск погибли 7 граждан в возрасте от 22 до 71 года. Среди погибших – пятеро мужчин и две женщины.

Также среди 67 человек, получивших травмы разной степени тяжести, есть 11-летний ребенок и 17-летний юноша. В том числе ранены полицейские и работники ГСЧС, которые первыми приехали на место происшествия для оказания экстренной помощи пострадавшим и ликвидации последствий разрушений.

Что известно о документальном фильме "20 дней в Мариуполе"

"20 дней в Мариуполе" – это первый фильм военного корреспондента, фотографа, видеографа и писателя Мстислава Чернова. В создании картины также принимали участие фотограф Евгений Малолетка, продюсер и журналист Василиса Степаненко. За свою работу в Мариуполе во время осады они получили Пулитцеровскую премию.

28 января стало известно, что фильм получил приз зрительских симпатий на фестивале независимого кино Sundance в США.

20-й международный фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA проходил со 2 по 8 июня в Киеве. Впоследствии фестиваль объявил победителей. Фильм украинского режиссера и лауреата Пулитцеровской премии Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе" получил награды жюри и зрительских симпатий.

Награды на британском кинофестивале Sheffield DocFest 2023 получили два документальных фильма о войне в Украине - "Откуда куда" Мачека Хамела и "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова.

2 августа вышел украинский трейлер документальной ленты. Выход фильма о том, как Мариуполь выдержал осаду российских войск с 24 февраля 2022, в украинских кинотеатрах анонсировали на 31 августа.

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