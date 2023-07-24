Об этом сообщили на официальном сайте Одессы.

Коммунальщики проводят первоочередные противоаварийные мероприятия: разбирают завалы, расчищают дороги и проходы во дворах. Также коммунальные службы фиксируют повреждения в квартирах одесситов, чтобы они смогли получить материальную помощь из городского бюджета.

Кроме того, соответствующие службы составляют акты о повреждениях на 28 пострадавших памятниках – объектах культурного наследия.

В городском совете напомнили, что одесситы могут также оформить государственную помощь "Е-восстановления" через приложение Дия.

Ракетный обстрел Одессы 23 июля

Во время воздушной тревоги в ночь на 23 июля российская армия атаковала Одессу не менее 5 видами ракет. По состоянию на утро в результате удара один человек погиб, еще 22 получили ранения.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что до сих пор продолжается разбор завалов и ликвидация пожаров. На местах работают все соответствующие службы.

Впоследствии в ОК "Юг" заявили, что во время ракетной атаки ночью враг ударил по Одесчине по меньшей мере 5-ю видами ракет всех видов базирования: "Калибры", "Ониксы", Х-22 и "Искандер-К", а также применил баллистические "Искандер-М". Россияне разрушили портовую инфраструктуру, многоквартирные дома. Изувечены десятки автомобилей, во многих зданиях города повреждены фасады и крыши, выбиты окна. Пострадали монументы архитектуры.

Также во время атаки россияне разрушили Спасо-Преображенский собор, самый большой православный храм Одессы, и Дом ученых. Кроме значительных повреждений здания пострадали православные святыни: из-под завалов достали Касперовскую икону Божией Матери, которая является покровительницей Одессы.

Ночью 23 июля подразделения ПВО в Одесской области уничтожили 9 из 19 воздушных целей врага - 4 крылатые ракеты морского базирования "Калибр" и 5 крылатых ракет наземного базирования "Искандер-К".

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские обстрелы Одессы и отметил, что враг обязательно получит ответ за это преступление. А министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал все государства и организации "осудить это варварское военное преступление".

Впоследствии секретарь СНБО Алексей Данилов заявил , что Россия таким образом пытается полностью изолировать выход Украины к Черному морю.

В Офисе президента также отреагировали на российские ракетные обстрелы Одессы. Там объяснили, чего действительно хочет Россия, атакуя исторические центры городов, и как нужно реагировать миру на российские преступления.

По словам митрополита Киевского и всей Украины Эпифания, разрушение Спасо-Преображенского собора в Одессе является очередным проявлением сатанинской злобы "русского мира".

В министерстве обороны России заявили , что якобы причиной разрушения одесского Спасо-Преображенского собора в ночь на 23 июля стало падение ракеты украинской системы ПВО. ЦПД опроверг фейк.

Президент Владимир Зеленский также сообщил , что россияне во время ракетной атаки по Одессе повредили консульское здание Греции. Всего три дня назад террористы ударили по консульству Китая.

Организация Объединенных Наций по образованию, науке и культуре (ЮНЕСКО) осудила ракетный удар России по культурным объектам Одессы. В ближайшие дни организация планирует отправить в Одессу миссию для проведения предварительной оценки ущерба.